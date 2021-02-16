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Кабмин направит в регионы более 25,4 миллиарда рублей на поддержку больниц и поликлиник

Кира Карон
16:25 16.02.2021
Средства будут направлены из резервного фонда правительства.
Кабмин направит в регионы более 25,4 миллиарда рублей на поддержку больниц и поликлиник
© Фото: Ростислав Нетисов, РИА Новости
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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», - говорится в сообщении.

Мишустин также отметил, что такое решение позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 20 апреля 2021 года подготовку и внесение в кабмин предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

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