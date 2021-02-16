Россия продлила ограничения авиасообщения с Великобританией до 16 марта

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией до 16 марта. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», - говорится в сообщении.

Авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 декабря 2020 года по 1 февраля из-за того, что в королевстве был выявлен новый штамм COVID-19.

Ранее в Британии выявили еще два новых штамма коронавируса. Консультативная группа по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве Великобритании отнесла мутацию к категории «вызывающих беспокойство».

Бристольский штамм отличается от выявленного осенью кентского варианта мутацией в шиповидном белке. Подобные изменения наблюдаются также у бразильского и южноафриканского штаммов.