В стране и мире Мощный пожар произошел на рынке в Волгограде Алексей Курильченко Данных о пострадавших не поступало. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На рынке в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров. Над тушением работают 76 человек и 20 единиц техники. В мечта ЧП было эвакуировано 150 человек. Информации о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика