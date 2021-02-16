Снежный апокалипсис: мощный ветер снес крыши домов в Хабаровском крае

В городе Советская Гавань в Хабаровском крае мощный штормовой ветер снес крыши нескольких жилых домов, детских садов и школ. По словам местных жителей, большая часть города осталась без водоснабжения и электричества.

Также сообщается об обрушении балконных конструкций - жителей города призывают не выходить на улицу из-за летающих обломков.

По данным агентства «Интерфакс», в Хабаровском крае из-за циклона был введен режим повышенной готовности экстренных служб. На дорогах до Советской Гавани ограничено движение автобусов.