Госдума приняла закон о запрете высадки из транспорта детей-безбилетников

Детей-безбилетников младше 16 лет запретят высаживать из общественного транспорта. Такой закон приняла Госдума в окончательном чтении. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью. Внесенные поправки позволят регионам устанавливать для контролеров право требовать у пассажиров без билетов документы, удостоверяющие личность.



Также в основном чтении депутаты приняли законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах - это поможет бороться с телефонными мошенниками.

Ранее стало известно, что Госдума ведет обсуждение законопроекта об увеличении возраста ребенка, на которого родители выплачивают алименты. Речь идет о тех случаях, когда ребенок достигает совершеннолетия и с точки зрения закона является дееспособным, а на деле еще не получил среднее общее образование.