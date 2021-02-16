Пригожин собирается судиться со Шнуровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин планирует подать в суд на лидера группы «Ленинград». Об этом он сообщил в интервью «360».

«Я думаю о том, чтобы подать в суд на Сергея Шнурова за клевету, за оскорбление, о защите чести и достоинства. Потому что я не был инициатором нашего конфликта. Он меня сам задел», - поделился Пригожин.

Как рассказал Пригожин, их конфликт возник в марте 2020 года, а в конце января 2021 года Шнуров решил обратиться в суд.

По словам продюсера, Сергей Шнуров использует его «как инструмент для своей предвыборной кампании». Он также был возмущен безнаказанностью своего оппонента, который «ругается матом, где хочет».

Конфликт между знаменитостями разгорелся после слов продюсера о трудном положении артистов из-за отмены выступлений в период пандемии коронавируса. В ответ на это музыкант в стихах высмеял Иосифа Пригожина и раскритиковал за траты на отпуск за границей.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что заявление на российского продюсера Иосифа Пригожина со стороны исполнителя Сергея Шнурова можно расценить как заведомо ложный донос.

Напомним, ранее музыкант написал заявление в полицию на продюсера из-за угроз. Отмечалось, что причиной обращения стало высказывание Иосифа Пригожина о том, что он может «треснуть по башке» Сергея Шнурова за слова в адрес певицы Валерии.