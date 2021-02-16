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Ученые выявили, что антитела к коронавирусу сохраняются минимум девять месяцев

Кира Карон
15:02 16.02.2021
Антитела и клеточный иммунитет являются косвенными показателями иммунитета.
Ученые выявили, что антитела к коронавирусу сохраняются минимум девять месяцев
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
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В Каролинском институте и клинике Дандерюд ученым удалось выяснить, что иммунитет против коронавирусной инфекции с чрезвычайно низкой вероятностью повторного заражения и заражения других сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни. Об этом во вторник сообщает агентство ТТ со ссылкой на исследование.

У 96% из 370 участников, которые работали в учреждениях здравоохранения и находились в близком контакте с инфекцией, после заболевания наличие антител наблюдалось на протяжении девяти месяцев. Клеточный иммунитет выработался у 2/3. Среди 340 человек с антителами рецидив вируса наблюдался менее чем у 1%.

«Это самое интересное, поскольку это и есть результат. Антитела и клеточный иммунитет являются косвенными показателями иммунитета, в то время как проведенный совместно с управлением здравоохранения ПЦР-скрининг - показатель прямой», - рассказала врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин.

Она также отметила, что появившийся иммунитет при повторном заболевании может приглушать симптоматику, либо она вовсе никак не проявляется.

«В этом же скрининговом исследовании у нас была группа (из числа сотрудников медучреждений), у которой не было антител, и в ней мы обнаружили 20% носителей вируса, в большинстве случаев без всяких симптомов. Я боялась, что в группе с антителами мы найдем больше носителей, но этого не случилось», - продолжила Толин.

Авторы исследования резюмировали, что риск повторного заболевания весьма незначителен, а перенесшие его не могут заражать других.

Ранее стало известно, что у летучих мышей и панголинов, обитающих в странах Юго-Восточной Азии, обнаружен высокий уровень нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2. Об этом стало известно в ходе масштабного серологического исследования.

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