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В Сирии начали реставрацию икон XIX века, пострадавших от действий боевиков

Алексей Алексеев
03:00 16.02.2021
Во время одной из работ обнаружилось, что лики святых начала XIX века - лишь верхний слой, под которым скрываются образы, написанные на 300 лет раньше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Священник-реставратор отец Спиридон в Сирии начал кропотливую работу по возвращению прежнего облика старинным церковным иконам, которые чуть было не уничтожили боевики. Образы, которые, казалось, утрачены навсегда, для верующих, спасавших обгоревшие лики из огня, - сродни маленькому чуду. Однако работа над одной из последних икон заставила изумиться даже опытного мастера.

Во время реставрации оказалось, что изображения ликов святых начала XIX века - это лишь верхний слой, под которым скрываются образы написанные на 300 лет раньше. И даже по этому небольшому фрагменту понятно, что икона созданная в XVI веке, имеет куда большую культурную ценность. Тогда реставратор решил пойти на риск и восстановить работу более древнего мастера.  

В белом халате и со шприцем в руках отец Спиридон больше похож на врача, чем на священника или реставратора. На первом этапе он обрабатывает древнюю икону от насекомых, которые успели завестись в древесине.

Отца Спиридона знают христиане со всей Сирии. Он не только поможет образ восстановить, так при этом еще и не то, что денег не возьмет,  а, наоборот, все краски и материалы приобретает за свой счет.

«Вы можете сказать, что это безумие, но знаете - это по-своему страсть. Я открываю для себя икону понемногу, шаг за шагом. Это похоже на воспитание ребенка - он появляется, растет, вы смотрите на него и открываете что-то новое. А еще это похоже на воскрешение Христа - икона находится в плачевном состоянии, она фактически уничтожена, и, по сути, у нее происходит новое рождение», - говорит реставратор.

В одну из икон, что висит на стене храма в Хомсе, выстрелили в упор. Это сделали боевики, когда город оказался в их руках. Так поступали с тем, что не смогли унести или продать, а остальную церковную утварь попросту разграбили.

«Наша церковь была разрушена в 2012 году, и самое большое ее богатство - иконостас, был разбит на куски. Весь район до 2014 года был недоступен, и только в 2015 году мы могли начать восстанавливать храм. Иконостас, конечно, находился в ужасном состоянии», - говорит настоятель храма Георгия Победоносца отец Михаил.

Теперь этот резной деревянный иконостас можно видеть на своем месте в храме только благодаря стараниям отца Спиридона. Реставратору пришлось воедино собирать и восстанавливать сотни больших и совсем маленьких фрагментов. Чтобы собрать этот по сути огромный пазл, у мастера ушло около пяти лет.

Другой иконостас, находящийся в храме Сорока Мучеников, был привезен в Сирию из России еще в XIX веке. Об этом гласит надпись на русском языке, вырезанная на мраморе. Царский подарок во всех смыслах. Деньги на создание иконостаса выделили члены императорской семьи дома Романовых.

Деревянные кресты - тоже часть иконостаса, поднесенного в дар императорской фамилией. Однако своими силами восстановить эту ценную реликвию в Сирии не получается, так как в стране нет мастеров, работающих в том же стиле. Поэтому настоятелем  храма уже написал письмо в Россию с просьбой помочь в реставрации иконы царской семьи.

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