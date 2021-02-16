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Онищенко заявил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к коронавирусу

Алена Миронова
14:27 16.02.2021
Согласно мнению бывшего главного санитарного врача, Москва сейчас показывает достаточно устойчивый иммунитет.
Онищенко заявил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к коронавирусу
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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У жителей Москвы уже сформирован популяционный иммунитет к COVID-19. Это произошло за счет большого числа переболевших граждан, у которых сформировались антитела, а также благодаря вакцинации. Об этом заявил бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.

«И по мере создания популяционного иммунитета... в Москве, во всяком случае, он уже точно есть. Где-то 900 тысяч переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет», - заявил Онищенко.

Согласно его мнению, Москва сейчас показывает достаточно устойчивый иммунитет.

Ранее глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин рассказал о сроках сохранения иммунитета после заболевания коронавирусом. Так, иммунитет к COVID-19 у тех, кто перенес инфекцию, сохраняется до пяти месяцев.

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