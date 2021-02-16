Путин заявил о необходимости обсудить с Китаем вопрос защиты Амура

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым заявил о необходимости договориться с китайскими соседями по вопросам реализации проекта сохранения реки Амур.

По словам Дегтярева, власти региона планируют включить реку в проект «Экология», в рамках которого будет проведен ряд мероприятий по разрешению паводковой ситуации и устранению загрязнений. Врио главы региона отметил, что источники загрязнения находятся не только на территории РФ, но и в Китае. Поэтому проект предлагается сделать трансграничным.

«Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание», - заявил Путин.

Также Дегтярев отметил, что данный проект является отдельным, аналогично с проектами сохранения реки Волги и озера Байкал.