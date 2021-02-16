Лавров ответил на заявления США об осторожности в отношении «Спутника V»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии на призыв Соединенных Штатов с подозрением относиться к вакцине «Спутник V» заявил, что «Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо».

По его словам, подобные высказывания связаны с тем, что новая администрация американского президента считает производство препарата геополитическим замыслом Кремля.

«Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», - подчеркнул Лавров по итогам встречи с тоголезским коллегой.

Незадолго до этого в американских СМИ вышла публикация, в которой России предрекли «глобальный успех» из-за вакцины «Спутник V».