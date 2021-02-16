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Дептранс Москвы призвал таксистов не увеличивать цены из-за непогоды

Светлана Головина
14:00 16.02.2021
По данным департамента, с приходом в столицу снегопадов некоторые агрегаторы увеличили стоимость поездок почти в три раза.
Дептранс Москвы призвал таксистов не увеличивать цены из-за непогоды
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Во вторник, 16 февраля, Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать стоимость поездок из-за непогоды. Обращение было опубликовано на официальной странице учреждения в Сети.

По данным департамента, с приходом снегопада некоторые таксисты увеличили цену почти в три раза. В связи с этим большая часть клиентов была вынуждена отказаться от поездок. В частности, 13 февраля спрос на такси упал на 28%.

«Завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок», - подчеркнули представители Дептранса в обращении.

Мощные снегопады начались в Москве с 12 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, высота снежного покрова в столичном регионе на 14 февраля достигла 59 сантиметров.

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