Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказала, как избежать плохого самочувствия при резком похолодании

Анна Берестовая
01:36 16.02.2021
В такое время стоит придерживаться общих рекомендаций здорового образа жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Врач-терапевт Наталья Липина рассказала «Звезде», что следует делать при резком похолодании, чтобы избежать ухудшения самочувствия. В первую очередь специалист рекомендовала людям, имеющим диагностированные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы не пренебрегать рекомендациями врача и следовать всем предписаниям.

Также врач посоветовала в такое время придерживаться общих рекомендаций здорового образа жизни, которые предупреждают патологические реакции сосудов на изменения погоды.

«Это касается, допустим, и приема поваренной соли и адекватной физической активности, и отказа от курения, и злоупотребления алкоголем», - объяснила Липина.

Также эксперт указывала, что склонные к мигреням люди, а также люди с нестабильным артериальным давлением входят в группу граждан, которым следует особенно внимательно следить за своим здоровьем при внезапном наступлении морозов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:08 Армия
Видео
В темноте над безориентирной местностью: кадры ночных полетов вертолетчиков Северного флота
00:44 Спорт
Видео
Порог холода: при какой температуре нельзя заниматься спортом на улице зимой
23:33 В стране и мире
Видео
Мансарда многоквартирного дома вспыхнула в Краснодаре: кадры с места
22:43 Армия
Видео
Быстрое реагирование: в Поволжье стартовали тренировки по антитеррору
22:17 В стране и мире
Видео
«Погодные игры»: как россияне переживают сильнейшие морозы
Популярное
Популярное
Видео
В честь дня вывода войск из Афганистана: под Самарой провели персональный парад для ветерана
Видео
Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ
В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство
Археологи нашли самую древнюю пивоварню в мире
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.