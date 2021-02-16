Врач рассказала, как избежать плохого самочувствия при резком похолодании

Врач-терапевт Наталья Липина рассказала «Звезде», что следует делать при резком похолодании, чтобы избежать ухудшения самочувствия. В первую очередь специалист рекомендовала людям, имеющим диагностированные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы не пренебрегать рекомендациями врача и следовать всем предписаниям.

Также врач посоветовала в такое время придерживаться общих рекомендаций здорового образа жизни, которые предупреждают патологические реакции сосудов на изменения погоды.

«Это касается, допустим, и приема поваренной соли и адекватной физической активности, и отказа от курения, и злоупотребления алкоголем», - объяснила Липина.

Также эксперт указывала, что склонные к мигреням люди, а также люди с нестабильным артериальным давлением входят в группу граждан, которым следует особенно внимательно следить за своим здоровьем при внезапном наступлении морозов.