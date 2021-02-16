Дмитрий Песков стал почетным членом РВИО

Во вторник, 16 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО). Соответствующее удостоверение и значок ему вручил председатель РВИО Владимир Мединский.

Торжественная церемония состоялась в ходе открытия второй очереди «Библиотеки военного историка» в Москве. Это первое в столице специализированное учреждение для ученых и исследователей в области военной истории.

Статус почетного члена предоставляет право круглосуточного и бесплатного доступа в музеи и книжный клуб РВИО. В свою очередь, Песков поблагодарил Мединского, подчеркнув, что будет «с гордостью носить значок».