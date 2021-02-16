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Дмитрий Песков стал почетным членом РВИО

Светлана Головина
13:32 16.02.2021
Торжественная церемония состоялась в ходе открытия второй очереди «Библиотеки военного историка» в Москве.
Дмитрий Песков стал почетным членом РВИО
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Во вторник, 16 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков стал почетным членом Российского военно-исторического общества (РВИО). Соответствующее удостоверение и значок ему вручил председатель РВИО Владимир Мединский.

Торжественная церемония состоялась в ходе открытия второй очереди «Библиотеки военного историка» в Москве. Это первое в столице специализированное учреждение для ученых и исследователей в области военной истории.

Статус почетного члена предоставляет  право круглосуточного и бесплатного доступа в музеи и книжный клуб РВИО. В свою очередь, Песков поблагодарил Мединского, подчеркнув, что будет «с гордостью носить значок».

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