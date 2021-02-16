Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО

Светлана Иванова
13:22 16.02.2021
Пентагон признался, что исследовал с обломки с уникальными свойствами, принадлежавшие НЛО, сообщает Daily Mail.
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
© Фото: Ron Sachs, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Исследователь феномена НЛО Энтони Брагалии, автор блога UFO Explorations из Великобритании получил официальный ответ от Пентагона на свой запрос трехлетней давности об обломках неопознанных летательных объектов, которые изучались ведомством. По мнению Брагилии, такая формулировка запроса позволила ему найти лазейку и получить доступ к секретной информации.

Как сообщает Daily Mail, Министерство обороны США предоставило Брагалии 150-страничный документ, из которого следует, что американские военные на протяжении многих лет исследуют обломки инопланетного летательного аппарата, обнаруженного в конце 1940-х.

В частности, под внимание Пентагона попал сплав под названием нитинол, по своим свойствам напоминающий металл, найденный вблизи Розуэлла, штат Нью-Мексико, на месте крушения НЛО в 1947 году. Отличительными характеристиками того материала называется эффект памяти, то есть способность восстановления формы.

«В отчетах Разведывательного управления Министерства обороны, которые я получил, упоминается технически сложный материал, называемый "метаматериалом", поскольку состоит из "композитных элементов". Метаматериал может состоять из слоев металла и пластика», - рассказал Брагалия.

По словам британца, полученные от Пентагона документы частично отредактированы, однако позволяют сделать некоторый вывод о революционных свойствах описанных технологий, представляющих «в буквальном смысле квантовый скачок за пределы свойств всех существующих материалов, известных человеку».

В частности, как указал Брагалия, более 40 свидетелей крушения НЛО в Розуэлле обратили внимание на особенности металлоподобного материала, который «запоминал свою форму» при сгибании или физическом изменении. Среди других свойств обломков также назывались способность делать вещи невидимыми, «сжимать» электромагнитную энергию и даже замедлять скорость света.

Согласно данным Брагалии, испытания материалов проводила базирующаяся в Лас-Вегасе компания Bigelow Aerospace, которая выполняет частные контрактные заказы для Пентагона. Исследователь добавил, что нынешнее местонахождение обломков НЛО неизвестно, однако отметил, что Bigelow Aerospace «из-за шторма проблем» уволила почти всех своих 85 сотрудников в марте 2020 года.

Британский исследователь обратил внимание, что американские военные не только занимались исследованием характеристик обломков, но и изучали возможность внедрения нитинола в организм человека в медицинских целях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.