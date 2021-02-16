В Кремле рассказали, когда Путин может вернуться к очному формату работы
По словам Дмитрия Пескова, точный прогноз по данному вопросу дать пока трудно.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что очный формат работы Владимира Путина предположительно может восстановиться через несколько месяцев.
«Я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно (возобновлять. - Прим. ред.)», - сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что точный прогноз по данному вопросу давать трудно. Однако восстановлен очный формат будет однозначно.