В стране и мире В Кремле рассказали, когда Путин может вернуться к очному формату работы Светлана Головина По словам Дмитрия Пескова, точный прогноз по данному вопросу дать пока трудно. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что очный формат работы Владимира Путина предположительно может восстановиться через несколько месяцев. «Я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно (возобновлять. - Прим. ред.)», - сказал официальный представитель Кремля. Песков подчеркнул, что точный прогноз по данному вопросу давать трудно. Однако восстановлен очный формат будет однозначно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика