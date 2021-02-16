Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова

Алена Миронова
13:06 16.02.2021
Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна.
Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова
© Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни.

«Умерла наша актриса Лариса Кичанова», - передает ТАСС слова представителей пресс-службы театра.

Согласно предварительной информации, актриса скончалась не от заболевания, вызванного COVID-19. Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна.

В 1972 году Кичанова окончила обучение в ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр. За долгое время работы в театре актриса сыграла множество ролей. Среди наиболее известных картин - «Свои люди - сочтемся!», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Любовь Яровая», «Достигаев и другие».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.