В стране и мире Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова Алена Миронова Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна. © Фото: Vasilii Smirnov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни. «Умерла наша актриса Лариса Кичанова», - передает ТАСС слова представителей пресс-службы театра. Согласно предварительной информации, актриса скончалась не от заболевания, вызванного COVID-19. Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна. В 1972 году Кичанова окончила обучение в ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр. За долгое время работы в театре актриса сыграла множество ролей. Среди наиболее известных картин - «Свои люди - сочтемся!», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Любовь Яровая», «Достигаев и другие». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика