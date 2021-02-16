Опубликованы кадры с места взрыва резервуара с топливом в Новой Москве

В Сети появились кадры с места пожара на газозаправочной станции, где произошел взрыв резервуара с топливом. Видео было опубликовано в Instagram.

На кадрах хорошо видно, что сейчас на месте инцидента работают спасатели. Они проводят необходимые меры ликвидации ЧП, используя специальную технику.

Пожар произошел по улице Адмирала Корнилова, 60 днем 16 февраля. В МЧС «Звезде» рассказали, что была угроза перехода пламени на другое здание. По последним данным, возгорание удалось ликвидировать и сейчас специалисты охлаждают емкости с пропаном.