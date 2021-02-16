В Кремле заявили, что Парад Победы в 2021 году точно состоится
В прошлом году из-за пандемии проведение смотра было перенесено на 24 июня.
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Военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, в этом году точно пройдет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не уточнил, состоится ли праздник 9 Мая.
«Я пока не знаю. Но то, что парад будет, - это однозначно», - отметил представитель Кремля.
В прошлом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.
Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.