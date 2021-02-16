Первый гражданин США привился вакциной «Спутник V» в Крыму

Гражданин США привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в поликлинике в Евпатории. Это первый случай вакцинации американца в Крыму. Об этом сообщили в крымском Минздраве и Министерстве информации республики.

78-летний Брюс Бевен - муж археолога Татьяны Смекаловой, гражданки России, которая также прошла вакцинацию. Мужчина живет со своей супругой в Евпатории уже больше года.

«Она (вакцина "Спутник V". - Прим. ред.) хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня - ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас», - заявил Бевен.

Ранее американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V». В газете Washington Post вышла статья, в которой перечислили преимущества российского препарата над аналогами западного производства.