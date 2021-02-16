Мощный снегопад и нулевая видимость: аномальная погода накрыла регионы России

В Приморье из-за мощного циклона коммунальщики устраняют массовые отключения электроэнергии и тепла. Сейчас он сместился в сторону Хабаровского края, где из-за снегопада ограничено движение транспорта. На трассах заносы и снежный накат, а видимость практически нулевая.

В то же время на Сахалине из-за непогоды отменены занятия в школах, прекращено движение пригородных поездов и закрыта паромная переправа, соединяющая остров с материком. Авиарейсы задержаны на неопределенный срок, а автобусы застревают на дорогах.

Из-за ливневого снега ограничил свою работу и аэропорт в Краснодаре, где были отменены 19 рейсов.

В Центральной части России начался период аномальных морозов. В Москве ночь на 16 февраля стала самой холодной за зиму, в области температура опускалась до минус 30 градусов.

Ранее метеоролог рассказала о погоде в столичном регионе на ближайшую неделю, отметив, что в ближайшее время морозы смягчит циклон с Кольского полуострова.