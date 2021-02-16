Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мощный снегопад и нулевая видимость: аномальная погода накрыла регионы России

Светлана Головина
12:20 16.02.2021
На Сахалине отменены занятия в школах, прекращено движение пригородных поездов и закрыта паромная переправа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Приморье из-за мощного циклона коммунальщики устраняют массовые отключения электроэнергии и тепла. Сейчас он сместился в сторону Хабаровского края, где из-за снегопада ограничено движение транспорта. На трассах заносы и снежный накат, а видимость практически нулевая.

В то же время на Сахалине из-за непогоды отменены занятия в школах, прекращено движение пригородных поездов и закрыта паромная переправа, соединяющая остров с материком. Авиарейсы задержаны на неопределенный срок, а автобусы застревают на дорогах.

Из-за ливневого снега ограничил свою работу и аэропорт в Краснодаре, где были отменены 19 рейсов.

В Центральной части России начался период аномальных морозов. В Москве ночь на 16 февраля стала самой холодной за зиму, в области температура опускалась до минус 30 градусов.

Ранее метеоролог рассказала о погоде в столичном регионе на ближайшую неделю, отметив, что в ближайшее время морозы смягчит циклон с Кольского полуострова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.