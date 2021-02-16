Утверждены новые правила перевозки животных в поездах

Минтранс России утвердил новые правила перевозки животных в поездах.

Так, согласно документу, владельцы будут обязаны обеспечить питомцев кормом с запасом на два дня, емкостями для достаточного количества воды, а также подстилкой. Ветеринарно-санитарный контроль будет осуществляться при погрузке и выгрузке животного.

Ряд обязанностей по уходу за животными возложат и на проводников. Они со своей стороны должны обеспечить и запас воды, и уборку пространства во время стоянок поездов. Новые правила вступят в законную силу с 1 сентября 2021 года.