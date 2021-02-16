Оглашение приговора Навальному по делу о клевете назначено на 20 февраля

Следующее заседание по делу о клевете Навального на ветерана состоится 20 февраля. Об этом заявили в суде.

Это будет уже четвертое по счету заседание. Первое состоялось 5 февраля. Навальный не признал свою вину, заявив, что никогда ранее не знал Артеменко, а защита подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания - оценочные суждения. Второе заседание состоялось 12 февраля. В ходе него стороны закончили представлять доказательства по делу.

Сегодня, 16 февраля, на заседании проходили прения сторон. В ходе заседания гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей, а также оставить в силе 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Адвокаты же настаивают на полном оправдании Навального. Сам обвиняемый выступит с последним словом 20 февраля.

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком 3,5 года. С учетом проведенного времени под домашним арестом срок заключения составит 2,5 года.