В Новой Москве взорвался резервуар с топливом

В Новой Москве в поселке Сосенское произошло возгорание бытовки на газозаправочной станции, после чего зафиксирована разгерметизация двух резервуаров. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС.

«Улица Адмирала Корнилова, 60 - загорание бытовки рядом с топливным резервуаром. Угроза перехода на другое здание», - пояснили в комментарии «Звезде».

По данным ведомства, в результате инцидента прогремел взрыв второй емкости, обломки разлетелись на проезжую часть. Кроме того, в горящей бытовке еще не установлено число пропановых баллонов.

На данный момент планируется эвакуация людей в радиусе 300 метров.