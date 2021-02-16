В Новой Москве взорвался резервуар с топливом
Инцидент произошел в результате возгорания бытовки на газозаправочной станции, после чего огонь быстро перекинулся на резервуар и прогремел взрыв.
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В Новой Москве в поселке Сосенское произошло возгорание бытовки на газозаправочной станции, после чего зафиксирована разгерметизация двух резервуаров. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС.
«Улица Адмирала Корнилова, 60 - загорание бытовки рядом с топливным резервуаром. Угроза перехода на другое здание», - пояснили в комментарии «Звезде».
По данным ведомства, в результате инцидента прогремел взрыв второй емкости, обломки разлетелись на проезжую часть. Кроме того, в горящей бытовке еще не установлено число пропановых баллонов.
На данный момент планируется эвакуация людей в радиусе 300 метров.