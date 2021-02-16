Число новых случаев COVID-19 опустилось до минимума с октября 2020 года

На территории России за последние сутки было диагностировано 13 233 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в ежедневной статистике оперштаба.

Данные показатели оказались наименьшими с 10 октября 2020 года. Выздоровели за минувшие сутки 17 627 пациентов, скончались 459 инфицированных.

Общее число зараженных в стране достигло 4 099 323 человек.