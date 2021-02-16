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В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской после замечания о неправильной парковке

Алена Миронова
11:42 16.02.2021
От удара женщина упала и сломала ногу. Коляска опрокинулась, ребенок также пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: act54, ВКонтакте
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В Новосибирске водитель иномарки сбил женщину с коляской. Как отмечают очевидцы, такой была реакция на замечание о неправильной парковке.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как женщина выходит на прогулку с ребенком в коляске, направляется к машине, после чего открывает дверь салона и что-то говорит водителю. Спустя пару секунд водитель резко разворачивает автомобиль и наезжает прямо на женщину.

От удара она упала и сломала ногу. Коляска опрокинулась, ребенок также пострадал. В настоящий момент органами следствия организована уголовно-процессуальная проверка.

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