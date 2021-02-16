В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской после замечания о неправильной парковке

В Новосибирске водитель иномарки сбил женщину с коляской. Как отмечают очевидцы, такой была реакция на замечание о неправильной парковке.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как женщина выходит на прогулку с ребенком в коляске, направляется к машине, после чего открывает дверь салона и что-то говорит водителю. Спустя пару секунд водитель резко разворачивает автомобиль и наезжает прямо на женщину.

От удара она упала и сломала ногу. Коляска опрокинулась, ребенок также пострадал. В настоящий момент органами следствия организована уголовно-процессуальная проверка.