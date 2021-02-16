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Ученые предупредили об опасности употребления соевого соуса

Светлана Иванова
11:26 16.02.2021
Употребление соевого соуса задерживает жидкость в организме и повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые предупредили об опасности употребления соевого соуса
© Фото: Ingo Schulz, imagebroker, Globallookpress
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Чрезмерное употребление соевого соуса, содержащего огромное количество соли, может навредить здоровью. В частности, в одной столовой ложке продукта содержится около 902 мг натрия, что составляет 38% от рекомендуемой суточной нормы его потребления.

При включении в рацион количества соли, превышающего рекомендуемую дозу, растут риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, задерживающая воду в организме соль может привести к повышению артериального давления, создает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, пишет газета Express со ссылкой на данные соответствующего исследования.

Так, специалисты Национального института здоровья США отследили, как употребление соевого соуса влияет на артериальное давление. В ходе работы две группы участников эксперимента включали в пищу классический соевый соус и продукт с пониженным содержанием натрия (меньше на 25%). Через шесть недель ученые проверили состояние здоровья испытуемых, выяснилось, что у участников в возрасте 40 лет и старше показатели артериального давления снизились на шесть пунктов.

Считается, что взрослые должны употреблять не более 2 г натрия в день, что соответствует 5 г соли (чайная ложка без горки).

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