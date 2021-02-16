В США учителя призывают отказаться от преподавания Шекспира из-за устаревших идей

Все большее количество учителей отказываются преподавать Уильяма Шекспира в школах.

«Произведения Шекспира полны проблемных, устаревших идей, с большим количеством женоненавистничества, расизма, гомофобии, классицизма, антисемитизма»,- передает Daily Mail слова библиотекаря, книготорговца и независимого журналиста из Миннесоты Аманды Макгрегор.

Журналист отмечает, что сегодня все большее число педагогов приходят к выводу, что «Шекспиру пора отойти в сторону». Среди тех, кто отказался от Шекспира - Клэр Бранк, которая преподает английский язык в средней школе Илвако в штате Вашингтон. Она отказалась от произведений автора в пользу антологий и романов, которые не встречаются в школьной программе. Преподаватель заметила, что это вызвало положительную реакцию ее учеников.

Учитель английского языка в 9 классе Хартфордской государственной средней школы в Коннектикуте Лиз Мэтьюз рассказала, что заменила Шекспира авторами, которые писали о таких людях, как ее ученики.

«В прошлом году я заменила "Ромео и Джульетту" на "Дом на Манго-стрит" Сандры Сиснерос», - рассказала преподаватель, отметив, что авторы и персонажи новой книги выглядят и звучат, как ее ученики - так они смогут установить реалистичные связи.

Некоторые учителя стараются преподавать Шекспира через призму современности. Так, например Сара Малхерн Гросс, которая преподает английский в 9 и 12 классах в школе высоких технологий в Линдкрофте, демонстрирует ученикам Ромео и Джульетту «через призму развития мозга подростков с помощью токсического анализа маскулинности».

Другие же категорично считают, что произведения Шекспира следует убрать из школьной программы.

«Нет ничего такого, что можно извлечь из Шекспира, чего нельзя было бы извлечь из изучения произведений других авторов. Стоит отказаться от идеи, что каким-то образом Шекспир стоит особняком как одинокий гений, когда в каждой культуре есть трансцендентные писатели, которые не входят в нашу учебную программу», - считает Джеффри Остин, директор литературного центра в средней школе Скайлайн в Энн-Арборе.

В социальных сетях многие высказались против подобных призывов. Так, например, автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» Джим Рикардс обвинил преподавателей в том, что они «спускают великую литературу в канализацию».