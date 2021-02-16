Центробанк обеспокоен серьезным вызовом со стороны мошенников

Банковские мошенники наиболее часто стали вынуждать своих жертв переводить средства на счета в другой банк, поскольку, таким образом, кредитная организация не сможет предотвратить хищение. Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

Эксперт подчеркнул, что, когда злоумышленники действуют через платежные системы, их активность можно «остановить на стороне банка». Мошенники хорошо понимают данный механизм и пытаются заставить потенциальную жертву прийти в отделение, снять деньги и перевести их через платежный терминал или банкомат другого банка.

«Банк, обслуживающий клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», - сказал Сычев в интервью РИА Новости.

Также эксперт отметил, что злоумышленникам с каждым разом приходится менять тактику и разрабатывать новые методы воздействия, так как уровень финансовой грамотности граждан стремительно растет.