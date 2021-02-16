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Названа безопасная доза популярного жаропонижающего

Светлана Иванова
10:51 16.02.2021
Злоупотребление парацетамолом может привести к опасным последствиям для здоровья, предупредили фармацевты.
Названа безопасная доза популярного жаропонижающего
© Фото: David Devins, Medicimage LTD, Globallookpress
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Лекарственный препарат парацетамол, обладающий жаропонижающим и болеутоляющим действием, применяется как универсальное средство. Его используют для того, чтобы сбить высокую температуру, избавиться от головной, зубной боли и других видах боли средней силы. Однако злоупотребление парацетамолом, как и любым другим лекарством, может привести к опасным последствиям. Об этом пишет газета Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

В частности, безопасной дозой для взрослого человека считается употребление не более восьми таблеток по 500 мг в течение 24 часов. При этом интервал между каждым приемом парацетамола должен составлять не менее четырех часов.

Фармацевты предупреждают, что принять повышенную дозу препарата легко, поскольку большинство средств от простуды или гриппа в той или иной степени содержат парацетамол. Поэтому пытаясь лечиться от простуды, употребляя сразу все предназначенные для этого препараты из домашней аптечки и не интересуясь их составами, небезопасно.

Следует также иметь в виду, что лекарство встречается в разных формах: в виде таблеток, сиропа или растворимых таблеток, и, заменяя один препарат с действующим веществом парацетамол другим, нужно подбирать соответствующую дозировку.

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