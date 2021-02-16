Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
На данный момент детали состояния 85-летнего актера не уточняются.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Информацию об этом подтвердила «Звезде» пресс-секретарь учреждения Дарья Антонова.
«Он в больнице, но заболевание протекает в легкой форме», - сказала Антонова.
На данный момент детали состояния 85-летнего актера не уточняются.
Юрий Соломин является худруком Малого театра с 1988 года. За свою карьеру актер сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых наиболее известные «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Обыкновенное чудо».