США отказались от участия в международной конференции в Сочи по сирийскому урегулированию

США отказались принять участие в международной конференции в Сочи по урегулированию сирийского вопроса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы направляли приглашение и нашим американским партнерам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ», — передает ТАСС слова Лаврентьева.

По его словам, в настоящий момент в США основной акцент делается на внутренние государственные дела, а с линией на сирийском направлении еще не определились.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии. Они «уделили особое внимание текущей ситуации в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны» в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия без политизации и предварительных условий.