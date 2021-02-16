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США отказались от участия в международной конференции в Сочи по сирийскому урегулированию

Алена Миронова
10:50 16.02.2021
Как отмечает спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, в США еще не определились с линией на сирийском направлении.
США отказались от участия в международной конференции в Сочи по сирийскому урегулированию
© Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress
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США отказались принять участие в международной конференции в Сочи по урегулированию сирийского вопроса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы направляли приглашение и нашим американским партнерам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ», — передает ТАСС слова Лаврентьева.

По его словам, в настоящий момент в США основной акцент делается на внутренние государственные дела, а с линией на сирийском направлении еще не определились. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии. Они «уделили особое внимание текущей ситуации в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны» в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия без политизации и предварительных условий.

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