Появились кадры задержания «финансистов» ИГИЛ*

ФСБ показала кадры задержания группы финансистов ИГИЛ*, собиравших деньги под видом благотворительности.

Согласно данным спецслужб, задержанные с 2015 по 2019 год собирали финансовые средства в Сети под видом благотворительности. Деньги использовались для перевода за рубеж на нужды боевиков.

В результате обысков силовиками были обнаружены и изъяты средства связи, компьютеры, а также магнитные носители информации. В отношении задержанных заведены уголовные дела. Точное число задержанных не уточняется.

В настоящий момент продолжаются все оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия.

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.