В Крыму и Татарстане задержали «финансистов» ИГИЛ*
Преступники собирали деньги для террористов под видом благотворительности.
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
В Крыму и Татарстане задержали группу финансистов ИГИЛ*, собиравших деньги под видом благотворительности. Об этом сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанные с 2015 по 2019 год собирали финансовые средства в Сети под видом благотворительности. Деньги использовались для перевода за рубеж на нужды боевиков.
В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли средства связи, компьютеры, а также магнитные носители информации. В отношении задержанных заведены уголовные дела. Точное число задержанных не уточняется.
*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.