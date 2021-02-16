В Крыму и Татарстане задержали «финансистов» ИГИЛ*

В Крыму и Татарстане задержали группу финансистов ИГИЛ*, собиравших деньги под видом благотворительности. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанные с 2015 по 2019 год собирали финансовые средства в Сети под видом благотворительности. Деньги использовались для перевода за рубеж на нужды боевиков.

В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли средства связи, компьютеры, а также магнитные носители информации. В отношении задержанных заведены уголовные дела. Точное число задержанных не уточняется.

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.