Правительство РФ утвердило план подъема затонувших в акватории ДФО судов

Акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО) освободят от затонувших судов. План мероприятий в данном направлении утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Пилотным регионом, где будет проведена спецоперация по удалению первых четырех судов, станет Магаданская область. Там в течение 60 дней со дня подписания госконтракта должны будут извлечь на поверхность корабли, затопленные в бухте Нагаева.

«При поддержке председателя правительства мы подошли к решению проблемы, копившейся десятилетиями. Мы даем старт практическому проведению "генеральной уборки" и расчистке акваторий страны от затонувших судов», - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

После проведения пилотных работ в Магаданской области правительство должно оценить полученный опыт и перенести его на другие субъекты РФ. Одновременно до 1 марта 2021 года Минтранс, Росморречфлот и администрации морских портов и бассейнов внутренних водных путей вместе с регионами ДФО должны сформировать полный перечень затонувшего в акваториях имущества, которое подлежит подъему на поверхность.

Распоряжения о том, что оставшиеся затопленные суда необходимо поднять, до 1 апреля будут направлены в адрес собственников, которые должны будут обратиться к капитанам морских портов за выдачей разрешений на их подъем, говорится на сайте кабмина.

Как отметила Виктория Абрамченко, проведение таких работ имеет особенное значение как для экологии территорий, так и для их экономического развития. Благодаря очищению акватории можно повысить туристский потенциал регионов, а также обеспечить более комфортные условия для судоходства и рыболовства.