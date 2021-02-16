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Политолог прокомментировал прогноз о «пастушеской Украине»

Валентина Пескова
00:26 16.02.2021
Эксперт поддержал заявление украинского экономиста, который предрек, что украинский рынок постепенно перейдет к «пастушеству», и дал свой прогноз относительно ситуации.
Политолог прокомментировал прогноз о «пастушеской Украине»
© Фото: pixabay.com
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Глава Жилищного союза и украинский экономист Александр Скубченко спрогнозировал, что рынок Украины после открытия для Запада постигнет крах для собственной промышленности. Как заявил эксперт, Западу от Украины нужно только сырье, которое потом обработают и продадут обратно в виде конечных товаров. Поэтому украинский рынок нужно защищать, чтобы его не постиг опыт Монголии, которая, по словам эксперта, «впустив» к себе в 1991 году МВФ всего за 10 лет деградировала до уровня «пастушеской» страны.

С заявлением Скубченко согласился вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Как прокомментировал политолог в интервью радио Sputnik, под вывеской «европейской интеграции», по сути, идет прямое уничтожение украинской промышленности.

Дмитрий Перлин отметил, что заявление экономиста о том, что Украина может превратиться в «страну пастухов» - очень серьезное.

«На Украине всерьез обсуждают тему: мол, зачем развивать отрасли, кроме сельского хозяйства - у нас лучший чернозем, и это позволит сделать страну богатой. По факту сельское хозяйство на Украине достаточно успешно развивается. Однако в то же самое время идет массовое сокращение населения - люди, которые были заняты в других отраслях, в первую очередь в тяжелом машиностроении, теряют рабочие места», - считает Дмитрий Перлин.

По разным оценкам, замечает политолог, из Украины уже выехали 10-15 миллионов человек, которым там попросту «некуда податься», так как они не могут найти работу в своей стране. Поэтому Украина, по наиболее вероятному прогнозу, может стать не просто «страной пастухов», но и малонаселенной страной, в которой половина населения будет занята в сельском хозяйстве, отмечает Перлин. Такая ситуация станет, несомненно, большой трагедией для украинского государства.

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