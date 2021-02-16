На окраине Луганска произошел взрыв

В Луганске на восточной окраине города был зарегистрирован взрыв. Инцидент произошел на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская примерно в 23.05 по московскому времени.

Взрыв вызвал возгорание. Пламя на месте на данный момент достигает 20 метров в высоту. Об этом пишет агентство Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу МЧС Луганской народной республики.

По предварительному предположению, причиной происшествия стал газ высокого давления. Такую информацию сообщил в Сети представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.