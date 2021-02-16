Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На окраине Луганска произошел взрыв

Анна Берестовая
00:10 16.02.2021
Инцидент случился на газораспределительном узле города.
© Видео: 77xense 77, YouTube © Фото: Александр Кожохин РИА Новости
Читайте нас на:

В Луганске на восточной окраине города был зарегистрирован взрыв. Инцидент произошел на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская примерно в 23.05 по московскому времени.

Взрыв вызвал возгорание. Пламя на месте на данный момент достигает 20 метров в высоту. Об этом пишет агентство Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу МЧС Луганской народной республики.

По предварительному предположению, причиной происшествия стал газ высокого давления. Такую информацию сообщил в Сети представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:08 Армия
Видео
В темноте над безориентирной местностью: кадры ночных полетов вертолетчиков Северного флота
00:44 Спорт
Видео
Порог холода: при какой температуре нельзя заниматься спортом на улице зимой
23:33 В стране и мире
Видео
Мансарда многоквартирного дома вспыхнула в Краснодаре: кадры с места
22:43 Армия
Видео
Быстрое реагирование: в Поволжье стартовали тренировки по антитеррору
22:17 В стране и мире
Видео
«Погодные игры»: как россияне переживают сильнейшие морозы
Популярное
Популярное
Видео
В честь дня вывода войск из Афганистана: под Самарой провели персональный парад для ветерана
Видео
Под ледником Антарктиды обнаружили неизвестных существ
В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство
Археологи нашли самую древнюю пивоварню в мире
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.