На окраине Луганска произошел взрыв
Инцидент случился на газораспределительном узле города.
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В Луганске на восточной окраине города был зарегистрирован взрыв. Инцидент произошел на газораспределительном узле на улице Вторая Беломорская примерно в 23.05 по московскому времени.
Взрыв вызвал возгорание. Пламя на месте на данный момент достигает 20 метров в высоту. Об этом пишет агентство Луганскинформцентр со ссылкой на пресс-службу МЧС Луганской народной республики.
По предварительному предположению, причиной происшествия стал газ высокого давления. Такую информацию сообщил в Сети представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.