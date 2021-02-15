Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада

В Краснодаре аэропорт приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ночью с воскресенья на понедельник Краснодар накрыл сильнейший циклон. Принято решение о закрытии аэропорта до 15:00 по московскому времени. По состоянию на 9 утра задержанными оказались 11 рейсов: в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Брянск, Новосибирск. На запасной аэродром ушли три рейса.

Аэропорт просит пассажиров, отправляющихся в аэропорт, уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло аэропорта, а также не приезжать заблаговременно или без лишней надобности.