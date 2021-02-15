Стоматолог предупредил о вреде чистки зубов сразу после еды

Злоупотребляя чисткой зубов после еды, можно навредить здоровью эмали зубов. Об этом рассказал немецкий стоматолог Маркус Фелбер, пишет журнал Focus. По словам врача, после приема пищи образуется кислотная оболочка, защищающая эмаль. Если приступить к чистке зубов сразу после еды, до того, как кислотная оболочка образовалась, то есть риск повредить зубную эмаль.

Кроме того, стоматолог призвал отказаться от чистки зубов сразу после употребления в пищу яблока, поскольку фрукт, вероятнее всего, повредит эмаль.

Фелбер также раскритиковал метод чистки от десен к зубам. Стоматолог предупредил, что при этом способе высок риск повредить слизистую. Предпочтительнее - «стряхивать» налет с помощью зубной щетки движениями вправо-влево.

Также врач посоветовал отказаться от частого применения соды и подобных средств для отбеливания эмали, поскольку они могут навредить зубам. При этом зубной нитью, напротив, следует пользоваться ежедневно, подчеркнул врач.