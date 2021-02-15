Мощные потоки лавы: в Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
Над кратером поднялся огромный столб высотой почти в пять тысяч метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luca Renner, imagebroker, Globallookpress
В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Об этом сообщили в Национальном управлении по уменьшению последствий катастроф.
Над кратером поднялся огромный столб высотой почти в пять тысяч метров, а по склону хлынули мощные потоки лавы. Внизу уже видны последствия извержения - машины и крыши домов покрылись вулканическим пеплом.
На фоне активности вулкана в стране мобилизована специальная группа быстрого реагирования.