В стране и мире Мощные потоки лавы: в Гватемале началось извержение вулкана Фуэго Алена Миронова Над кратером поднялся огромный столб высотой почти в пять тысяч метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luca Renner, imagebroker, Globallookpress Читайте нас на: В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Об этом сообщили в Национальном управлении по уменьшению последствий катастроф. Над кратером поднялся огромный столб высотой почти в пять тысяч метров, а по склону хлынули мощные потоки лавы. Внизу уже видны последствия извержения - машины и крыши домов покрылись вулканическим пеплом. На фоне активности вулкана в стране мобилизована специальная группа быстрого реагирования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика