Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
На базе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор окажет поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения создадут специальный центр по готовности к пандемиям. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Подчеркивается, что на базе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор окажет поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, реагирования на чрезвычайные ситуации, обучения зарубежных специалистов. Прежде всего это касается стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19. Она сообщила, что чувствует себя хорошо.