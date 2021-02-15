Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям

Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения создадут специальный центр по готовности к пандемиям. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Подчеркивается, что на базе опыта по борьбе с инфекциями Роспотребнадзор окажет поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, реагирования на чрезвычайные ситуации, обучения зарубежных специалистов. Прежде всего это касается стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19. Она сообщила, что чувствует себя хорошо.