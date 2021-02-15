В стране и мире В Амстердаме несколько человек провалились под лед, катаясь на коньках Светлана Головина Подтаявший лед из-за переменчивой погоды не выдержал и треснул, из-за чего гражданам потребовалась помощь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В центре Амстердама несколько человек провалилась под лед, катаясь на коньках по замерзшему каналу. Подтаявший лед из-за переменчивой погоды не выдержал и треснул, из-за чего гражданам потребовалась помощь.



При помощи подручных средств прохожие смогли достать провалившихся. По предварительным данным, серьезного обморожения никто не получил.



В связи с резким потеплением в Амстердаме толщина льда составляет всего пару сантиметров. Однако местных жителей это не останавливает и многие продолжают кататься на коньках по каналам, берут с собой детей и домашних животных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика