Доктор Комаровский рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о необходимости вакцинироваться тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», - написал врач на своей странице в Instagram.

Доктор обратил особое внимание на то, что после вакцинации уровень иммунной защиты и антител значительно выше, чем после перенесенной болезни.

Ранее ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество. Так, отмечается, что у людей с легкой формой коронавируса зараженные клетки имеют признаки «истощения» Т-лимфоцитов - они становятся менее эффективными после того, как получают сильную стимуляцию иммунной системы.