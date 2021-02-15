Паломники из Нагорного Карабаха посетили армянский монастырь Дадиванк под защитой российских миротворцев

Пятнадцать паломников из Нагорного Карабаха смогли посетить христианский монастырь Дадиванк.

Этот храм - один из древнейших христианских монастырей Армянской апостольской церкви, расположенный на территории Кельбаджарского района, который, согласно трехстороннему соглашению, перешел под контроль азербайджанской стороны. Сегодня верующие могут снова посещать его под защитой российских миротворцев.

«Люди доставали маленькие кусочки камня из церковной кладки для того, чтобы увезти с собой хотя бы небольшую частицу святыни - на случай, если вернуться сюда они не смогут», - рассказал корреспондент «Звезды» о том, как люди реагировали на переход территории Азербайджану.

Отмечается, что раньше мимо монастыря проходила дорога до Еревана. Верующие регулярно заезжали в Дадиванк для того, чтобы помолиться. Такую традицию в Армении и Карабахе прививали уже с детства. Сейчас же в церкви служат посменно священники из других монастырей, однако уже в марте там появится постоянный наместник. Так, посещения паломников станут регулярными.