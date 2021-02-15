«Прогресс» стартовал на МКС с грузом для российского экипажа
В грузовом отсеке находятся продукты первой необходимости, топливо, запасы воды и воздуха, оборудование для экспериментов, а также ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости
В понедельник, 15 февраля, стартовал запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16». Космический «грузовик» отправился на Международную космическую станцию по двухсуточной схеме - корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Старт состоялся в 07.45 по московскому времени.
По предварительным данным, 17 февраля судно пристыкуется к российскому модулю «Пирс».
На борту «Прогресса» сейчас находятся продукты первой необходимости, топливо, запасы воды и воздуха, а также оборудование для экспериментов. Также корабль доставит ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.