«Прогресс» стартовал на МКС с грузом для российского экипажа

В понедельник, 15 февраля, стартовал запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16». Космический «грузовик» отправился на Международную космическую станцию по двухсуточной схеме - корабль совершит 34 витка вокруг Земли. Старт состоялся в 07.45 по московскому времени.

По предварительным данным, 17 февраля судно пристыкуется к российскому модулю «Пирс».

На борту «Прогресса» сейчас находятся продукты первой необходимости, топливо, запасы воды и воздуха, а также оборудование для экспериментов. Также корабль доставит ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.