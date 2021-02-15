В стране и мире «Снег обжигает лицо»: сильнейшая метель обрушилась на Приморский край Алена Миронова Ветер порывами достигает 20 метров в секунду. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил руководителей предприятий отпустить сотрудников с работы пораньше. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости Читайте нас на: Сильнейшая метель обрушилась на Владивосток в понедельник, 15 февраля.

«Ветер порывами достигает 20 метров в секунду. Снег обжигает лицо. Ходить по тротуарам сейчас крайне сложно - они либо полностью уже покрыты льдом, либо в сугробах, поэтому очень скользко», - передает корреспондент «Звезды» с места событий. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил руководителей предприятий отпустить сотрудников с работы пораньше в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в случае необходимости отменить занятия в школах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика