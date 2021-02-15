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Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни

Алена Миронова
07:02 15.02.2021
Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли лидирующие позиции за 2020 год. 
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли лидирующие позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2020 год. 

Рейтинг был составлен с учетом 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных категорий условий жизни и ситуации в социальной сфере. Так, первая тройка регионов отличается развитой инфраструктурой, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы, а также высоким потенциалом дальнейшего развития. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В десятку вошли также такие регионы, как Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Калининградская область, Татарстан, Красноярский край, Югра. На них приходится порядка 40% суммарного ВРП, оборота розничной торговли, а также инвестиций в основной капитал. Замкнули рейтинг Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Забайкальский край, Курганская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область.

Ранее стало известно о том, что Москва поднялась в рейтинге умных мегаполисов, который составляет компания Z/Yen. Сейчас российская столица занимает в нем 44 место. В основе данного рейтинга лежит подход городских властей к развитию и внедрению цифровых и информационных технологий.

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