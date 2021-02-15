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Пятьдесят лет на защите: как работают российские системы РЛС, предупреждающие ракетное нападение

Елена Сивонен
05:58 15.02.2021
Под контролем такой российской системы РЛС, которая отслеживает любые объекты, - практически весь земной шар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские военные и конструкторы завершили испытания системы предупреждения о ракетном нападении. Это целая сеть РЛС - радиолокационных станций, разбросанных по всей стране, а также мощная орбитальная группировка в космосе. Под контролем такой системы - практически весь земной шар, и отслеживает она любые объекты - от спутников до баллистических ракет.

Затем при помощи новейших технологий передает информацию на командные пункты. Сегодня, 15 февраля, системе РЛС исполняется ровно полвека. Увидеть работу этого надежного щита и одного из самых секретных объектов России смогли корреспонденты «Звезды».

«Это же безумно интересно и круто. У нас в космосе еще столько загадок есть. И благодаря нашей станции в том числе, мы узнаем частички космоса», - рассказывает начальник отдела управления, приема и обработки станции РЛС в Мурманской области Сергей Заикин.

Зал управления, приема и обработки данных - это мозг станции. Его рассекретили всего месяц назад и предоставили нам уникальную возможность показать зрителям самое первое оборудование - чудо советской инженерной мысли. В шутку огромное помещение сравнивают с футбольным полем. Многочисленные ящики, которые чем-то напоминают самую первую ЭВМ, действительно и есть - компьютер. До недавнего времени он обрабатывал информацию и передавал ее на старый командный пункт.

Сейчас мозг станции - в разы меньше, хотя и в разы умнее. Он ловит любые космические объекты - от спутников до баллистических ракет - откуда они летят, с какой скоростью и где будет находиться их точка приземления.

«Если провести аналогию с человеком, то это своеобразные глаза, которые неусыпно, без сна и непрерывно смотрят в определенном направлении. И острота зрения такая, что позволяет обнаруживать на больших расстояниях небольшие космические объекты», - говорит уже заместитель командира РЛС «Днепр-М» по вооружению Василий Битюков.

Сегодня станции «Днепр» - 50 лет и она - действительно всевидящее око. Сейчас рядом строят еще одну РЛС «Воронеж-ДМ». Вот такую, как в Армавире, где 10 этажей технической аппаратуры и приемо-передающих комплексов. Станция находится на одном из самых непростых направлений. Через ее сектор проходит большинство траекторий. Но РЛС просматривает все - от Франции до Китая, от Ирака до Африки. И уже фиксировала пуск баллистической ракеты. В 2014 году из акватории Средиземного моря.

Еще один элемент радиолокационного кольца страны - в Калининградской области. В ее обозрении - вся Европа, а это - примерно четверть земного шара. Тренировки с боевым расчетом командного пункта - здесь обычное дело. Задача у личного состава непростая - засечь цель, даже размером с футбольный мяч, на дальности 6000 километров.

На РЛС в Ленинградской области боевую работу проводят также постоянно, как и пожарно-тактические учения. Объект слишком важный. Станция «Воронеж-М» - основоположница РЛС нового поколения - на охране космического пространства всего Северо-Запада.

РЛС «Воронеж-М» способна обнаруживать цели на расстоянии до шести тысяч километров. Эта станция в поселке Лехтуси Ленинградской области закрывает Северо-Западное ракетоопасное направление, контролируя воздушное пространство от Марокко до Шпицбергена.

Наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении - это целая сеть РЛС, сканирующих пространство за тысячи километров, которые зорко следят за космосом и держат под контролем весь периметр страны.

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