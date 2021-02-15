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Снежный рекорд: высота сугробов в Москве достигла 59 сантиметров

Алена Миронова
06:18 15.02.2021
Как отмечают синоптики, таких показателей не наблюдалось около полувека. 
Снежный рекорд: высота сугробов в Москве достигла 59 сантиметров
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мощный снегопад прошел в Москве в пятницу и субботу - за эти дни выпало более 60% месячной нормы осадков. По области высота снежного покрова достигла 72 сантиметров, что является в полтора-два раза выше положенной нормы. Как отмечают синоптики, таких показателей не наблюдалось около полувека. 

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус  рассказал, когда прекратятся аномальные снегопады в Москве. Он отметил, что окончательно осадки прекратятся только в понедельник, 15 февраля, однако несмотря на солнце, будет очень холодно.

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