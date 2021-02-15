Снежный рекорд: высота сугробов в Москве достигла 59 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мощный снегопад прошел в Москве в пятницу и субботу - за эти дни выпало более 60% месячной нормы осадков. По области высота снежного покрова достигла 72 сантиметров, что является в полтора-два раза выше положенной нормы. Как отмечают синоптики, таких показателей не наблюдалось около полувека.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда прекратятся аномальные снегопады в Москве. Он отметил, что окончательно осадки прекратятся только в понедельник, 15 февраля, однако несмотря на солнце, будет очень холодно.