В Новосибирске и Томске задержали участников террористической группы

В Новосибирске и Томске задержали участников межрегиональной ячейки террористов. Известно, что они принадлежали к международной террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

«УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации... причастных к финансированию террористической деятельности», - говорится в службы.

Согласно данным следствия, подозреваемые на протяжении 2020 года регулярно совершали финансовые переводы на некие банковские карты, которые, как выяснилось, использовались для нужд террористической организации. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ - «Содействие террористической деятельности».

Ранее спецслужбы в Дагестане пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки. Как сообщили в управлении ФСБ по Дагестану, двое мужчин были задержаны 5 февраля во время оперативно-розыскных мероприятий на территории Дербентского района.